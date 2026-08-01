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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 1 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 1 августа
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В субботу, 1 августа, состоялись четыре матча в рамках 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 1 августа:

«Акрон» — «Рубин» — 1:2;
ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:1;
«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 2:1;
«Балтика» — «Динамо» Москва — 2:1.

Оставшиеся встречи 2-го тура РПЛ пройдут в воскресенье, 2 августа.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», набравший 53 очка. Напрямую РПЛ покинули «Пари НН» с 23 очками и «Сочи» (22).

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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