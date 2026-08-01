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«Рома» объявила о трансфере греческого защитника из вылетевшего «Вольфсбурга»

«Рома» объявила о трансфере греческого защитника из вылетевшего «Вольфсбурга»
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«Рома» объявила о переходе греческого центрального защитника Константиноса Кульеракиса из немецкого «Вольфсбурга». О завершении сделки сообщила пресс-служба римского клуба на официальном сайте команды. 22-летний игрок будет выступать в Серии А под 33-м номером.

По данным СМИ, сумма трансфера составила € 15 млн. Ранее интерес к Кульеракису приписывали «Ювентусу», «Бенфике», «Кристал Пэлас», «Ковентри» и «Халл Сити».

Ранее «Рома» подписала нападающего Сантьяго Кастро из «Болоньи» «Вольфсбург» по итогам прошлого сезона вылетел из немецкой Бундеслиги, уступив в переходных матчах «Падерборну» (0:0, 2:1 д. вр.).

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