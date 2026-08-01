«Я увидел «Реал» в трёх лицах». Моуринью прокомментировал ничью в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче с «Фиорентиной» (2:2). Игра прошла на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте.

«Я увидел «Реал» в трёх лицах: свежем, усталом и крайне усталом. Свежая команда играла очень хорошо, счёт 2:1 в первом тайме. Первый тайм был настолько качественным, что легко могли выиграть со счётом 3:0 или 4:0. Затем игра стала намного более жёсткой, они оказали на нас давление, и появилось второе лицо. Игра в штрафной с двумя молодыми игроками, такими как Хоан [Мартинес] и Марио [Ривас]… которые провели фантастический матч, но физически они ещё не на том уровне, чтобы играть с таким гигантом, как Мойзе Кин. И третье лицо, которое мне очень понравилось, – это крайне уставшая команда, но команда всё же сумела остаться единой, ей удалось вернуть контроль над игрой.

Думфрис и Эндрик тренировались три дня и сыграли более 70 минут. Фантастические усилия, которые для меня очень много значат. Я поблагодарил их за то, что они нам дали. Мне всё понравилось», — приводит слова Моуринью AS.