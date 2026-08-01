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Первая лига по футболу 2026/2027: результаты на 1 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 1 августа
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В субботу, 1 августа, состоялись три матча в рамках 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 1 августа:

«Ленинградец» — «Сочи» — 2:1;
«Нефтехимик» — «Текстильщик» — 1:0;
«Спартак» Кострома — «Енисей» — 2:2.

Оставшиеся матчи 4-го тура пройдут в воскресенье и понедельник, 2 и 3 августа соответственно.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший девять очков. На втором месте — костромской «Спартак», в активе которого восемь очков. Далее следуют «Уфа», московское «Торпедо» и красноярский «Енисей», у этих клубов по семь очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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