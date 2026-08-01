Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 1 августа

В субботу, 1 августа, состоялись три матча в рамках 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
Результаты матчей Первой лиги на 1 августа:
«Ленинградец» — «Сочи» — 2:1;
«Нефтехимик» — «Текстильщик» — 1:0;
«Спартак» Кострома — «Енисей» — 2:2.
Оставшиеся матчи 4-го тура пройдут в воскресенье и понедельник, 2 и 3 августа соответственно.
На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший девять очков. На втором месте — костромской «Спартак», в активе которого восемь очков. Далее следуют «Уфа», московское «Торпедо» и красноярский «Енисей», у этих клубов по семь очков.