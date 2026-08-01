Созин: проблема ЦСКА в том, что все замены идут с потерей качества игры. Усилить её некому

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о проблемах главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова из-за короткой скамейки.

«ЦСКА сейчас весёлая, но легковесная команда. Проблема в том, что все замены у Игдисамова идут с потерей качества игры. Никто там не может выйти и добавить мощи. Отыграться, добить – почти невозможно. Только удержать. Это не вина Игдисамова. Он менял уставших, но не усиливал игру. Потому что усилить там некому. У «Динамо» половина скамейки играла бы в основе ЦСКА, да и в основе почти всех клубов РПЛ. Но там проблема в непонятном основном составе. Миранчук – только на замену, Зайнутдинов пропал…

ЦСКА по составу и по нынешней игре – устойчивый середняк, но и не зона стыков, конечно. В клубе, думаю, рассчитывают на прошлогодний результат. Дыры в составе там понятны руководству, но пока никаких приобретений нет. Это о чём-то да говорит. Бой командам из топ-8 ЦСКА даст и не уступит командам уровня «Крыльев».

«Динамо» – тоже кажется, что не для первой тройки. Но это сейчас, тут пока рано смотреть так далеко. Может, Шварц разберётся с этой стаей разрозненных, но классных по меркам РПЛ игроков», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.