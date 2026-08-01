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Известно время восстановления Митрюшкина после травмы в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»

Известно время восстановления Митрюшкина после травмы в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»
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Стало известно состояние здоровья и время восстановления голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина после замены в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Победу в этой встрече одержал махачкалинский клуб со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«У Антона Митрюшкина — рассечение тканей колена. Стадион он покинул самостоятельно. По прогнозам медицинского штаба наш капитан вернётся в строй через 10-12 дней», — говорится в телеграм-канале клуба.

На 60-й минуте встречи Митрюшкин покинул поле. Травмированного вратаря заменил голкипер Илья Лантратов.

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