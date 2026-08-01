Тренер ЦСКА Игдисамов — о Мойзесе: он пока ещё не набрал оптимальную форму

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Крыльями Советов» (1:1) высказался о защитнике своей команды Мойзесе.

— Как оцените игру Мойзеса сегодня?

— Понятно, что он пока ещё не набрал оптимальную форму. Но сейчас других вариантов нет – нужно набирать кондиции через игры, через взаимодействие с партнёрами на поле. Нам были нужны его качества уже сегодня, и при этом важно, чтобы он как можно быстрее вернулся на свой привычный уровень. Надеемся, что в ближайшее время Мойзес покажет тот футбол, которого мы все от него ждём, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.