15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Игдисамов — о Мойзесе: он пока ещё не набрал оптимальную форму

Тренер ЦСКА Игдисамов — о Мойзесе: он пока ещё не набрал оптимальную форму
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Крыльями Советов» (1:1) высказался о защитнике своей команды Мойзесе.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

— Как оцените игру Мойзеса сегодня?
— Понятно, что он пока ещё не набрал оптимальную форму. Но сейчас других вариантов нет – нужно набирать кондиции через игры, через взаимодействие с партнёрами на поле. Нам были нужны его качества уже сегодня, и при этом важно, чтобы он как можно быстрее вернулся на свой привычный уровень. Надеемся, что в ближайшее время Мойзес покажет тот футбол, которого мы все от него ждём, — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Шедевр принёс «Крыльям» новую ничью в Москве! ЦСКА еле спасся на последних минутах. Видео
Шедевр принёс «Крыльям» новую ничью в Москве! ЦСКА еле спасся на последних минутах. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android