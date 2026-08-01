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«Это детский сад, это пионерлагерь». Талалаев — о «Балтике» после победы над «Динамо»

«Это детский сад, это пионерлагерь». Талалаев — о «Балтике» после победы над «Динамо»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Титков – 57'     2:0 Хиль – 75'     2:1 Гомес – 76'    

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр.

Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. Вы сами видели, что, как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина.

Надеюсь, Шнапцев очень быстро научится, как и Бевеев, не терять своего игрока. У нас есть для этого один очень хороший инструмент.

После 2:0 прошлогодняя «Балтика» точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» набрала три очка, команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 13-й строчке.

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