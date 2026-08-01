«Черчесов далеко не дурак». Бубнов — о предстоящем матче «Спартак» — «Ахмат»
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» встретится с московским «Спартаком», упомянув главного тренера грозненского клуба Станислава Черчесова.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Черчесов далеко не дурак. Он не будет играть вторым номером, он будет от «Спартака» играть. Здесь они большое внимание уделят прессингу, чтобы накрыть среднюю линию «Спартака» и закрыть Барко. Если они его не закроют, то всё, шансов очень мало будет.
«Спартак» точно не отойдёт от своих принципов. То, что они моменты создадут, там всё упрётся в реализацию», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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