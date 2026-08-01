«Черчесов далеко не дурак». Бубнов — о предстоящем матче «Спартак» — «Ахмат»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» встретится с московским «Спартаком», упомянув главного тренера грозненского клуба Станислава Черчесова.

«Черчесов далеко не дурак. Он не будет играть вторым номером, он будет от «Спартака» играть. Здесь они большое внимание уделят прессингу, чтобы накрыть среднюю линию «Спартака» и закрыть Барко. Если они его не закроют, то всё, шансов очень мало будет.

«Спартак» точно не отойдёт от своих принципов. То, что они моменты создадут, там всё упрётся в реализацию», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».