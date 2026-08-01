«ПСЖ» и «Ювентус» согласовали трансфер Коло Муани за € 38+12 млн, оклад — € 5 млн — Романо

Туринский «Ювентус» согласовал с «ПСЖ» трансфер французского нападающего Рандаля Коло Муани. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, футболист получил разрешение на прохождение медицинского обследования перед переходом.

Коло Муани присоединится к «Ювентусу» на постоянной основе, а не на правах аренды с опцией или обязательством выкупа. По данным источника, итальянцы заплатят за футболиста фиксированные € 38 млн и € 12 млн в виде бонусов.

Контракт француза с «Юве» будет рассчитан на пять сезонов — до лета 2031 года. 27-летний форвард будет зарабатывать чуть более € 5 млн в год. Коло Муани выступал за «Ювентус» на правах аренды в первой половине 2025 года.