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Порту — Торринсе, результат матча 1 августа 2026, счет 1:0, Суперкубок Португалии 2026

«Порту» победил «Торринсе» и завоевал Суперкубок Португалии
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Завершился матч за Суперкубок Португалии — 2026, в котором встречались чемпион страны «Порту» и обладатель Кубка «Торринсе», выступающий во второй лиге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андре Нарсизу. Победу со счётом 1:0 праздновали игроки «Порту».

Суперкубок Португалии 2026 . Финал
01 августа 2026, суббота. 22:15 МСК
Порту
Порту
Окончен
1 : 0
Торринсе
Торриш-Ведраш
1:0 Фрохольдт – 38'    

Единственный гол в игре был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Порту» Виктор Фрохольдт.

Таким образом, «Порту» завоевал Суперкубок Португалии в 25-й раз в клубной истории. У ближайшего преследователя, «Бенфики», 10 побед. У «Спортинга» — девять. Трижды Суперкубок Португалии выигрывала «Боавишта», и один раз это удалось «Витории».

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