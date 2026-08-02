«Порту» победил «Торринсе» и завоевал Суперкубок Португалии

Завершился матч за Суперкубок Португалии — 2026, в котором встречались чемпион страны «Порту» и обладатель Кубка «Торринсе», выступающий во второй лиге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андре Нарсизу. Победу со счётом 1:0 праздновали игроки «Порту».

Единственный гол в игре был забит на 38-й минуте. Отличился полузащитник «Порту» Виктор Фрохольдт.

Таким образом, «Порту» завоевал Суперкубок Португалии в 25-й раз в клубной истории. У ближайшего преследователя, «Бенфики», 10 побед. У «Спортинга» — девять. Трижды Суперкубок Португалии выигрывала «Боавишта», и один раз это удалось «Витории».