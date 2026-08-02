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Михаил Галактионов рассказал, почему Джикия не сыграл в матче «Локомотива» и «Динамо» Мх

Михаил Галактионов рассказал, почему Джикия не сыграл в матче «Локомотива» и «Динамо» Мх
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2) ответил на вопрос о травме голкипера команды Антона Митрюшкина и игровом времени защитника Георгия Джикии.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

— Прокомментируйте отсутствие Георгия Джикии. И что по здоровью у Антона Митрюшкина?
— У Митрюшкина рассечение, рана. Ему наложили швы. Насколько это серьёзно и на сколько он выбыл — позже скажет медицинский штаб. Что касается Георгия: не было необходимости выпускать защитника сегодня. Он готовится к следующему матчу, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в матче 1-го тура с «Ахматом» (1:1) Джикия вышел на поле со скамейки на 82-й минуте, после чего грозненцы сравняли счёт. Мяч залетел в ворота железнодорожников рикошетом от защитника.

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