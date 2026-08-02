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«Какие задачи? Впечатление, что всё делается, чтобы провалился». Корнеев — о Галактионове

«Какие задачи? Впечатление, что всё делается, чтобы провалился». Корнеев — о Галактионове
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове и трансферной политике клуба. В матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«Такое впечатление, что всё делается для того, чтобы тренер провалился в новом сезоне. Усиления нет, никаких покупок не предвидится, только продажи. «Локомотив» остро нуждается в усилении, у команды нет наконечника. Махачкалинцы играли смело. Если брать ситуацию год назад, не взяли ни Коваленко, ни Джикию. Тогда кто принимает такие решения? Кто этот человек? Какая должна быть причина? Я не берусь ничего обсуждать, но для меня некоторые решения выглядят странными. Когда нет бюджета, приобретают бесплатных, но хороших игроков. «Локомотив» остался без нападающего, так играть сложно. Опираясь только на своих воспитанников… Какие тогда задачи?» — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

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