Тренер «Локомотива» Галактионов ушёл от ответа на вопрос о целях команды на сезон
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2) ушёл от ответа на вопрос о целях железнодорожников на сезон-2026/2027.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31' 1:1 Миро – 57' 2:1 Глушков – 73'
— Какие у клуба цели на конец сезона, учитывая отсутствие трансферов?
— У нас только начало сезона. Ещё целый чемпионат впереди, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
По данным СМИ, опорник «Локомотива» Артём Карпукас близок к переходу в «Зенит», а полузащитник Алексей Батраков может перейти в «Галатасарай». Ранее команду покинули хавбек Данил Пруцев и нападающий Дмитрий Воробьёв. Митрюшкин получил травму и был заменён во втором тайме матча с «Динамо» Мх.
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