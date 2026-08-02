Тренер «Локомотива» Галактионов ушёл от ответа на вопрос о целях команды на сезон

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2) ушёл от ответа на вопрос о целях железнодорожников на сезон-2026/2027.

— Какие у клуба цели на конец сезона, учитывая отсутствие трансферов?

— У нас только начало сезона. Ещё целый чемпионат впереди, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

По данным СМИ, опорник «Локомотива» Артём Карпукас близок к переходу в «Зенит», а полузащитник Алексей Батраков может перейти в «Галатасарай». Ранее команду покинули хавбек Данил Пруцев и нападающий Дмитрий Воробьёв. Митрюшкин получил травму и был заменён во втором тайме матча с «Динамо» Мх.