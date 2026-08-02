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«Барселоне» придётся заплатить «Манчестер Сити» € 8 млн за продление Феррана — Marca

«Барселоне» придётся заплатить «Манчестер Сити» € 8 млн за продление Феррана — Marca
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«Барселона» должна будет заплатить «Манчестер Сити» € 8 млн, если захочет продлить контракт с нападающим Ферраном Торресом. Как сообщает журналист Маттео Моретто в публикации издания Marca, такой пункт был прописан в договоре между каталонцами и «Сити» при переходе игрока в январе 2022-го.

Контракт Торреса с сине-гранатовыми истекает через год, а «Барселона» уже несколько месяцев не проявляет никакой активности в отношении его продления. На данный момент нападающий понимает, что не является приоритетом для клуба.

По данным источника, Торрес может остаться в «Барселоне» на следующий сезон без продления контракта, но интерес «ПСЖ» в состоянии изменить ситуацию. Переговоры с парижанами ожидаются на следующей неделе. Ферран Торрес готов уйти, поскольку чувствует себя недооценённым в Каталонии.

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