«Барселоне» придётся заплатить «Манчестер Сити» € 8 млн за продление Феррана — Marca

«Барселона» должна будет заплатить «Манчестер Сити» € 8 млн, если захочет продлить контракт с нападающим Ферраном Торресом. Как сообщает журналист Маттео Моретто в публикации издания Marca, такой пункт был прописан в договоре между каталонцами и «Сити» при переходе игрока в январе 2022-го.

Контракт Торреса с сине-гранатовыми истекает через год, а «Барселона» уже несколько месяцев не проявляет никакой активности в отношении его продления. На данный момент нападающий понимает, что не является приоритетом для клуба.

По данным источника, Торрес может остаться в «Барселоне» на следующий сезон без продления контракта, но интерес «ПСЖ» в состоянии изменить ситуацию. Переговоры с парижанами ожидаются на следующей неделе. Ферран Торрес готов уйти, поскольку чувствует себя недооценённым в Каталонии.