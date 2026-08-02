Талалаев высказался об игре вратаря «Балтики» Латышонка в матче 2-го тура РПЛ
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре голкипера команды Евгения Латышонка в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Титков – 57' 2:0 Хиль – 75' 2:1 Гомес – 76'
«Женя сыграл на своём уровне, мы выиграли. Я очень доволен, что Латышонок пришёл, если мы обсуждаем это», — сказал Талалаев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Балтики».
29 июня пресс-служба «Балтики» объявила о переходе голкипера из «Нижнего Новгорода» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.
Ранее Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За «Балтику» он провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».
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