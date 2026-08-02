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Галактионов объяснил грубую игру Батракова в матче с махачкалинским «Динамо»

Галактионов объяснил грубую игру Батракова в матче с махачкалинским «Динамо»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нарушении правил со стороны Алексея Батракова по ходу матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) во втором туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Батраков нарушил правила на 26-й минуте после грубого подката и получил жёлтую карточку.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

— Уже разговаривали с Батраковым? Это был эмоциональный всплеск, когда он нарушил правила?
— Два раза его ударили, судьи не отреагировали. Естественно, он тоже пошёл в единоборство и получил карточку, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Акроном». Матч состоится 8 августа.

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