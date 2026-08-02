Галактионов объяснил грубую игру Батракова в матче с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нарушении правил со стороны Алексея Батракова по ходу матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) во втором туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Батраков нарушил правила на 26-й минуте после грубого подката и получил жёлтую карточку.

— Уже разговаривали с Батраковым? Это был эмоциональный всплеск, когда он нарушил правила?

— Два раза его ударили, судьи не отреагировали. Естественно, он тоже пошёл в единоборство и получил карточку, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Акроном». Матч состоится 8 августа.