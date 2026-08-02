Артета дал прямой ответ относительно будущего Дьёкереша в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем нападающего Виктора Дьёкереша в лондонском клубе, расставив все точки над i относительно карьеры шведа.

«Дьёкереш останется, да», — приводит слова Артеты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее появлялась информация об интересе к 28-летнему шведскому форварду со стороны мадридского «Атлетико». Отмечалось, что шведский нападающий может перейти в испанский клуб в рамках сделки по трансферу аргентинца Хулиана Альвареса в стан «канониров».

Виктор Дьёкереш выступает за лондонский клуб с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/2026 он провёл 55 матчей во всех турнирах за «пушкарей», забил 21 гол и отдал три результативные паса. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 65 млн.