«Мы только рады». Тренер ЦСКА — о переносе матча 3-го тура с «Ростовом» в Москву

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о переносе матча третьего тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» из Ростова-на-Дону в Москву из-за повреждения инфраструктуры стадиона донского клуба.

«Мы только рады, что удалось поменяться кругами. Во-первых, играть в Ростове в августе, мягко говоря, не очень комфортно – все понимают, какие там погодные условия. Во-вторых, в феврале, наоборот, лучше играть на юге, а не в Москве. Поэтому считаем, что такой вариант удобен для обеих команд. А пять домашних матчей подряд – это хорошая возможность набрать максимум очков. Дома и родные стены помогают. Тут нас активно поддерживают болельщики, за что мы им очень благодарны», — приводит слова Игдисамова официальный сайт ЦСКА.

Встреча 3-го тура пройдёт в Москве 8 августа и начнётся в 20:30 мск, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону.