Гришин: «Спартак» сделал посыл, что они будут бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за первое место в чемпионате России.

«Спартак» покупкой Мирлинда Даку сделал посыл, что они будут бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ. Спартаковцы очень хорошо смотрятся, начиная с матча за Суперкубок. Фишка Хуана Карседо — доверие к футболистам. Он не прибегает к излишней ротации и ставит футболистов, которые приносят результат, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Во втором туре «Спартак» встретится с «Ахматом». Матч состоится 2 августа. В матче первого тура «Спартак» разгромил «Родину» со счётом 3:0.