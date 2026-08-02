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«Мы активно работаем над этим». Артета уклончиво ответил на вопрос об Альваресе

«Мы активно работаем над этим». Артета уклончиво ответил на вопрос об Альваресе
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о перспективах возможного трансфера форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Я не буду говорить об игроке, который не принадлежит нашему клубу. Я очень доволен имеющимся у нас составом. И, конечно же, мы хотим ещё больше его усилить, и мы активно работаем над этим», — приводит слова Артеты Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», наряду с другими грандами, заинтересован в подписании Хулиана Альвареса. В СМИ сообщалось, что «канониры» готовы оформить сделку по обмену аргентинца на своего шведского форварда Виктора Дьёкереша с доплатой со стороны английской команды.

Напомним, летом 2024 года «Атлетико» приобрёл 26-летнего аргентинца у «Манчестер Сити» за € 75 млн. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 120 млн. Контракт игрока с испанским клубам рассчитан до лета 2030 года.

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