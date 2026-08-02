Артете задали неудобный вопрос о возможном трансфере Винисиуса. Известна реакция испанца

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о перспективах возможного трансфера крайнего нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Во время пресс-конференции Артету напрямую спросили: «Когда перейдёт Винисиус?». Испанский специалист улыбнулся, но ничего не ответил. Далее последовал менее конкретный вопрос: «Понятно, что вы не хотите говорить конкретно о Винисиусе, но могут ли фанаты рассчитывать на новые подписания?»

Артета ответил: «Мы действительно очень активны, стараемся улучшить и развить команду. Это очевидно. Мы ожидаем изменений в ближайшие несколько недель, очевидно, потому что хотим стать лучше, как и все остальные. И вы можете просто посмотреть на трансферный рынок и наших соперников. Мы не будем стоять на месте и очень амбициозны в своих действиях». Слова испанского специалиста и реплики журналиста приводит издание ESPN.

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает через год. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению об условиях новой сделки. Сообщалось, что «канониры» являются главными претендентами на подписание бразильца, если соглашение о новом контракте не будет достигнуто. Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.