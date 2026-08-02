Хаби Алонсо отреагировал на снятие допинговой дисквалификации с Михаила Мудрика

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о снятии четырёхлетней дисквалификации нападающего клуба Михаила Мудрика.

«Да, он приедет в Гонконг, но я ещё с ним не разговаривал. Честно говоря, мы не ожидали получить такие замечательные новости именно сейчас. Слишком рано говорить о его физической форме, о том, сколько игрового времени ему нужно снова получить, поэтому пока рано об этом говорить. Но мы рады за него, особенно за него самого, потому что мы, вероятно, не можем понять, через что он прошел за это время и как он себя чувствует сейчас, с чем ему пришлось столкнуться», — приводит слова Алонсо Goal.

В 2024 году Мудрик был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе, взятой в октябре 2024 года, нашли следы мельдония. В мае 2025 года FA предъявила нападающему обвинение в нарушении антидопинговых правил. В январе 2026 года FA дисквалифицировала Мудрика на четыре года.