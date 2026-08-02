«Как и предполагалось». Губерниев отреагировал на первые очки «Балтики» в новом сезоне РПЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мыслями о первых набранных очках «Балтики» в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Это произошло после победы калининградцев в матче с московским «Динамо» (2:1).

«Балтика» и тренер Талалаев молодцы!!! Как и предполагалось, Калининград обыграл московское «Динамо»!!! Возвращайте Гусева и срочно, «Динамо»!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Балтика» набрала три очка, команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 13-й строчке.