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«Как и предполагалось». Губерниев отреагировал на первые очки «Балтики» в новом сезоне РПЛ

«Как и предполагалось». Губерниев отреагировал на первые очки «Балтики» в новом сезоне РПЛ
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мыслями о первых набранных очках «Балтики» в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Это произошло после победы калининградцев в матче с московским «Динамо» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Титков – 57'     2:0 Хиль – 75'     2:1 Гомес – 76'    

«Балтика» и тренер Талалаев молодцы!!! Как и предполагалось, Калининград обыграл московское «Динамо»!!! Возвращайте Гусева и срочно, «Динамо»!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Балтика» набрала три очка, команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 13-й строчке.

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