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Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил потерю очков в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил потерю очков в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ
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Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о потере очков команды в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«Сегодня мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить больше одного мяча. К сожалению, нас подвела реализация. У «Крыльев» получалось создавать моменты из-за наших ошибок в переходах и того, что мы делали при потере мяча. Нам надо работать над этим», — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).

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