Тренер ЦСКА Игдисамов объяснил потерю очков в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о потере очков команды в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Сегодня мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить больше одного мяча. К сожалению, нас подвела реализация. У «Крыльев» получалось создавать моменты из-за наших ошибок в переходах и того, что мы делали при потере мяча. Нам надо работать над этим», — приводит слова Игдисамова официальный сайт клуба.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).