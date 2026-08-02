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Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до испанской Сеуты

Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до испанской Сеуты
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Футболистка марокканского клуба «Магреб Атлетик Тетуан» Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута, сообщает Mundo Deportivo.

По данным испанских властей, Эль Азизи стала одной из 67 погибших в результате миграционного кризиса, во время которого около 60 тысяч человек попытались пересечь границу между Марокко и Сеутой.

Официальные власти Марокко пока не предоставили информацию о числе погибших, пострадавших и пропавших без вести. При этом местные СМИ сообщают как минимум о 17 погибших.

Напомним, что 30 июля начался массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.

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