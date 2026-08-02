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«Мне сложно комментировать». Тренер «Локомотива» – о победном голе «Динамо» Мх

«Мне сложно комментировать». Тренер «Локомотива» – о победном голе «Динамо» Мх
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о втором пропущенном голе команды в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

— Видели ли вы эпизод с Руденко, когда начиналась голевая атака махачкалинцев?
— Общественность говорит, что во втором забитом мяче был фол на Руденко. Мне сложно комментировать. С бровки мы видели единоборство. Как будто бы фол сзади, коллеги из пресс-службы подсказывают. Почему VAR не вмешался — это уже третий момент, дело не в этом. Сам факт того, что с нашими ресурсами мы пытались игру перевернуть. К сожалению, на сегодняшний день такие реалии. Будем из этого положения и состояния стараться выходить. Надо выигрывать и дальше двигаться вперёд», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Акроном». Матч состоится 8 августа.

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