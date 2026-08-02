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«Эту особенность осознанно используют соперники». Журавель – о поведении Батракова

«Эту особенность осознанно используют соперники». Журавель – о поведении Батракова
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Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о грубой игре Алексея Батракова по ходу матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) во втором туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Батраков нарушил правила на 26-й минуте после грубого подката и получил жёлтую карточку.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«Эту особенность Батракова уже, кажется, вполне осознанно используют соперники. Когда против Алексея играют жёстко, в следующие пару минут он отвечает тем же, говоря по-футбольному: заводится.

Это как раз маркер зрелости — суметь это переварить и играть как играл. Неполучение таких жёлтых будет для Батракова важным шагом вперёд», — написал Журавель на личной странице в телеграм-канале.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Акроном». Матч состоится 8 августа.

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