«Эту особенность осознанно используют соперники». Журавель – о поведении Батракова

Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о грубой игре Алексея Батракова по ходу матча с махачкалинским «Динамо» (1:2) во втором туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Батраков нарушил правила на 26-й минуте после грубого подката и получил жёлтую карточку.

«Эту особенность Батракова уже, кажется, вполне осознанно используют соперники. Когда против Алексея играют жёстко, в следующие пару минут он отвечает тем же, говоря по-футбольному: заводится.

Это как раз маркер зрелости — суметь это переварить и играть как играл. Неполучение таких жёлтых будет для Батракова важным шагом вперёд», — написал Журавель на личной странице в телеграм-канале.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Акроном». Матч состоится 8 августа.