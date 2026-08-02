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«Локомотив» набрал одно очко в двух стартовых турах впервые за 20 лет. Тогда взяли бронзу

«Локомотив» набрал одно очко в двух стартовых турах впервые за 20 лет. Тогда взяли бронзу
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«Локомотив» набрал лишь одно очко после стартовых двух туров нового чемпионата России впервые с сезона-2006. Напомним, железнодорожники сыграли дома вничью с «Ахматом» в первой игре кампании (1:1), а также уступили в гостях махачкалинскому «Динамо» (1:2) во 2-м туре.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, в 2006 году красно-зелёные также набрали лишь одно очко в первых двух матчах сезона. Тогда команду возглавлял сербский специалист Славолюб Муслине. По итогам сезона-2006 «Локо» взял бронзу чемпионата страны.

Отметим, что в 2026 году «Локомотив» проиграл пять из шести выездных матчей в РПЛ.

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