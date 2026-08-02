Вадим Евсеев обыграл «Локомотив» в РПЛ впервые за восемь лет

Махачкалинское «Динамо» переиграло московский «Локомотив» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Таким образом, главный тренер бело-голубых Вадим Евсеев одолел железнодорожников в РПЛ впервые за восемь лет.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, тогда в 2018 году Евсеев возглавлял пермский «Амкар», который под его руководством был сильнее красно-зелёных, победив команду Юрия Сёмина с аналогичным счётом 2:1.

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа), а железнодорожники встретятся с «Акроном» (8 августа). После двух туров у «Динамо» Махачкала шесть очков, а у «Локомотива» — одно.