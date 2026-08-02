Вадим Евсеев обыграл «Локомотив» в РПЛ впервые за восемь лет
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Махачкалинское «Динамо» переиграло московский «Локомотив» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Таким образом, главный тренер бело-голубых Вадим Евсеев одолел железнодорожников в РПЛ впервые за восемь лет.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31' 1:1 Миро – 57' 2:1 Глушков – 73'
Как сообщает статистический портал Opta Sports, тогда в 2018 году Евсеев возглавлял пермский «Амкар», который под его руководством был сильнее красно-зелёных, победив команду Юрия Сёмина с аналогичным счётом 2:1.
В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа), а железнодорожники встретятся с «Акроном» (8 августа). После двух туров у «Динамо» Махачкала шесть очков, а у «Локомотива» — одно.
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