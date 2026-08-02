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«Динамо» Махачкала возглавляет таблицу РПЛ впервые в клубной истории

«Динамо» Махачкала возглавляет таблицу РПЛ впервые в клубной истории
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Махачкалинское «Динамо» одержало две волевые победы на старте сезона-2026/2027 и впервые в клубной истории вышло на первое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, в последний раз какой-либо клуб из Дагестана лидировал в РПЛ в октябре 2012 года. Это был «Анжи» под руководством Гуса Хиддинка.

Напомним, в матче 1-го тура РПЛ подопечные Вадима Евсеева переиграли воронежский «Факел» (2:1), а затем во 2-м туре соревнования клуб из Дагестана был сильнее московского «Локомотива» (2:1). В следующем туре бело-голубые проведут матч с московским «Динамо» (9 августа) в рамках динамовского дерби.

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