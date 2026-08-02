«Динамо» Махачкала возглавляет таблицу РПЛ впервые в клубной истории

Махачкалинское «Динамо» одержало две волевые победы на старте сезона-2026/2027 и впервые в клубной истории вышло на первое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, в последний раз какой-либо клуб из Дагестана лидировал в РПЛ в октябре 2012 года. Это был «Анжи» под руководством Гуса Хиддинка.

Напомним, в матче 1-го тура РПЛ подопечные Вадима Евсеева переиграли воронежский «Факел» (2:1), а затем во 2-м туре соревнования клуб из Дагестана был сильнее московского «Локомотива» (2:1). В следующем туре бело-голубые проведут матч с московским «Динамо» (9 августа) в рамках динамовского дерби.