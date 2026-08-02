Погребняк назвал одну из самых памятных игр за «Штутгарт» на фоне 17-летия со дня дебюта

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк опубликовал пост, посвящённый 17-летию со дня своего дебюта за немецкий «Штутгарт».

«17 лет назад (пост был выложен 1 августа. — Прим. «Чемпионата») состоялся мой трансфер в Германию, а именно в немецкий «Штутгарт». В этой команде начался мой путь в лучших Европейских футбольных лигах. Один из самых памятных матчей в команде — для меня стала игра с мёнхенгладбахской «Боруссией», где одержали разгромную победу со счётом 7:0 (4-й тур Бундеслиги 2010 года), а в свой актив я записал три гола. Много ярких моментов было в команде для меня и очень приятно оглянуться назад», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Погребняку 42 года. Экс-форвард выступал за «Штутгарт» в период с 2009 по 2011 годы после перехода из «Зенита». За период карьеры в Германии Павел отметился 22 голами и 14 ассистами в 91 матче.