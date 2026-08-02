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«Комментировать нечего». Кержаков — об уходе Латышонка в «Балтику» через «Нижний Новгород»

«Комментировать нечего». Кержаков — об уходе Латышонка в «Балтику» через «Нижний Новгород»
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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, на данный момент занимающий должность тренера вратарей сине-бело-голубых, прокомментировал ситуацию с уходом голкипера Евгения Латышонка из команды. 29 июля «Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря, а спустя всего несколько часов сообщил о его аренде в «Балтику».

«Вопрос не ко мне, а к руководству клубов — какая была договоренность по переходу и дальнейшей аренде. Мне тут комментировать особо нечего, но порадуемся за Женю. Во-первых, спасибо ему за два года, которые он провел здесь, мы желаем ему удачи в карьере», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Во втором туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Оренбургом». Матч состоится 2 августа.

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