Первый гол Каземиро за «Интер Майами» оказался автоголом

В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Коламбус Крю». На момент написания новости завершился первый тайм, счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 34-й минуте бразильский полузащитник Каземиро забил автогол. Отметим, для бразильца этот гол стал первым после перехода в «Интер Майами».

Каземиро дебютировал за клуб МЛС «Интер Майами» в ночь с 25 на 26 июля в матче с «Клёб де Фут Монреаль». О подписании хавбека сборной Бразилии клуб из Майами официально объявил 22 июля.

В сезоне‑2025/2026 он принял участие в 34 матчах английской Премьер‑лиги за «Манчестер Юнайтед», забил девять голов и отдал две результативные передачи.

До «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступал за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).