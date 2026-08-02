15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый гол Каземиро за «Интер Майами» оказался автоголом

Первый гол Каземиро за «Интер Майами» оказался автоголом
Комментарии

В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Коламбус Крю». На момент написания новости завершился первый тайм, счёт 2:1 в пользу хозяев.

США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Интер Майами
Майами
2-й тайм
2 : 2
Коламбус Крю
Коламбус
1:0 Суарес – 16'     1:1 Каземиро – 34'     2:1 Аллен – 45+7'     2:2 Мендес – 84'    

На 34-й минуте бразильский полузащитник Каземиро забил автогол. Отметим, для бразильца этот гол стал первым после перехода в «Интер Майами».

Каземиро дебютировал за клуб МЛС «Интер Майами» в ночь с 25 на 26 июля в матче с «Клёб де Фут Монреаль». О подписании хавбека сборной Бразилии клуб из Майами официально объявил 22 июля.

В сезоне‑2025/2026 он принял участие в 34 матчах английской Премьер‑лиги за «Манчестер Юнайтед», забил девять голов и отдал две результативные передачи.

До «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступал за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).

Материалы по теме
Новых Месси и Роналду в мировом футболе не будет? Клубам это просто невыгодно
Новых Месси и Роналду в мировом футболе не будет? Клубам это просто невыгодно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android