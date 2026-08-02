Первый гол Каземиро за «Интер Майами» оказался автоголом
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В эти минуты проходит матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимает «Коламбус Крю». На момент написания новости завершился первый тайм, счёт 2:1 в пользу хозяев.
США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Интер Майами
Майами
2-й тайм
2 : 2
Коламбус Крю
Коламбус
1:0 Суарес – 16' 1:1 Каземиро – 34' 2:1 Аллен – 45+7' 2:2 Мендес – 84'
На 34-й минуте бразильский полузащитник Каземиро забил автогол. Отметим, для бразильца этот гол стал первым после перехода в «Интер Майами».
Каземиро дебютировал за клуб МЛС «Интер Майами» в ночь с 25 на 26 июля в матче с «Клёб де Фут Монреаль». О подписании хавбека сборной Бразилии клуб из Майами официально объявил 22 июля.
В сезоне‑2025/2026 он принял участие в 34 матчах английской Премьер‑лиги за «Манчестер Юнайтед», забил девять голов и отдал две результативные передачи.
До «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступал за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).
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