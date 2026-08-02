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«ПСЖ» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер нового вратаря — Ауна

«ПСЖ» опережает «Ювентус» в борьбе за трансфер нового вратаря — Ауна
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Французский «Пари Сен-Жермен» опережает итальянский «Ювентус» в борьбе за приобретение голкипера «Пармы» и сборной Японии Дзиона Судзуки. Об этом сообщает журналист и инсайдер Санти Ауна.

По информации источника, парижане продолжает вести переговоры, которые вступили в активную стадию. Отмечается, что красно-синие стремятся достичь соглашения между тремя сторонами. Кроме того, другой популярный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил серьёзный интерес «ПСЖ» к японскому игроку.

Ранее сообщалось, что «Парма» хочет получить около € 30 млн за 23-летнего японца. При этом «ПСЖ» рассчитывает оформить трансфер, после чего сразу отправить вратаря в аренду, чтобы он получал регулярную игровую практику.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года, за это время он провёл 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии. Отметим, в составе парижан выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов.

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