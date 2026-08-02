«Атланта» с ассистом Миранчука проиграла «Филадельфии», пропустив дважды после 90-й минуты

В ночь с 1 на 2 августа «Филадельфия Юнион» принимала «Атланту Юнайтед» в матче МЛС сезона-2026. Встреча прошла на стадионе «Субару Парк» (Честер, США) и закончилась победой хозяев — 3:2.

Первый мяч в матче на 30-й минуте забил парагвайский вингер Мигель Альмирон. На 66-й минуте отличился французский хавбек гостей Тристан Муюмба. Он поразил ворота соперника с передачи российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука. В составе хозяев голы во втором тайме оформили американский хавбек Милан Илоски, ганский форвард Эзекьел Алладох и американский защитник Нил Пьер. Два из трёх мячей «Филадельфии» были забиты на 90+7-й и 90+8-й минутах.

Отметим, с 26-й минуты красно-чёрные находились в меньшинстве после удаления албанского защитника Энеа Михая.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Сити» 17 августа, а «Атланта» встретится на своём поле с «Нью-Йорк Ред Буллз» 16 августа.