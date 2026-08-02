«Это несправедливо». Михаил Кержаков – о регламенте Кубка России

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, на данный момент занимающий должность тренера вратарей сине-бело-голубых высказался о регламенте Кубка России.

«Мне нравится в этом формате то, что из-за большего количества матчей игроки, которые не получают достаточно практики в чемпионате, могут ее получить. Могут показать себя, могут что-то доказать тренерскому штабу. Но, на мой взгляд, ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша в 1/8 и 1/4 финала опускается вниз, — это несправедливо. Она должна вылетать», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

В первом туре группового этапа Кубка России «Зенит» встретится с «Балтикой». Матч состоится 5 августа.