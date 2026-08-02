Экс-игрок сборной Испании Валеро отреагировал на потенциальный трансфер Диоманда в «Реал»

Экс-полузащитник «Реала», воспитанник «Королевского клуба» и сборной Испании Борха Валеро дал оценку перспективам вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда в случае его перехода в мадридский клуб.

«Ещё один сюрприз! Но по большому счету не имеет значения, чего игрок достиг прежде, главное — успешно влиться в команду. Люди со стороны даже не догадываются, что представляет собой статус футболиста «Реала», к чему это обязывает и какой груз ответственности приходится нести. Самое сложное — научиться с этим справляться. Посмотрим, сумеет ли он подтвердить свой класс для этого клуба. Хочется верить, что он освоится, будет ощущать себя уверенно и продемонстрирует тот уровень игры, который показывал за прежние команды.

Однако воспроизвести в «Реале» свои результаты из других коллективов тяжело. Здесь совершенно иные условия, иное давление. Не каждый футболист дотягивает до этой планки и способен принять такой вызов», — приводит слова Валеро AS.

Ранее сообщалось, что Диоманд должен стать новым игроком мадридского «Реала». Сумма сделки превысит € 100 млн. Клубы находятся на финальных стадиях переговоров.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года. На минувшем ЧМ Ян провёл четыре встречи и сделал один ассист.