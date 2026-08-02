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Интер Майами — Коламбус Крю результат матча 2 августа 2026, счёт 2:2, МЛС

Гол и ассист Суареса не помогли «Интер Майами» одолеть «Коламбус». У Каземиро — автогол
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В ночь с 1 на 2 августа на поле стадиона «Ну Стэдиум» в американском Майами местный «Интер Майами» принимал «Коламбус Крю» в матче МЛС сезона-2026. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Коламбус Крю
Коламбус
1:0 Суарес – 16'     1:1 Каземиро – 34'     2:1 Аллен – 45+5'     2:2 Мендес – 84'    

На 16-й минуте встречи уругвайский звёздный нападающий Луис Суарес открыл счёт в матче, забив с паса итальнского хавбека Янника Брайта. До перерыва гостям удалось отыграться. Мяч в свои ворота забил новичок команды бразильский полузащитник Каземиро. Это был его первый матч в новой команде. В компенсированное к первому тайму время «цапли» вновь вышли вперёд. Американский защитник Ноа Аллен поразил ворота соперника с передачи Суареса. На 85-й минуте встречи гости сумели восстановить паритет усилиями новичка команды, экс-хавбека «Реала Сосьедад» испанца Брайса Мендеса.

Отметим, аргентинские игроки Родриго Де Пауль и Лионель Месси приняли участие в матче впервые после того, как пропустили несколько игр из-за планового отдыха после чемпионата мира. Голевыми действиями футболисты не отметились. Де Пауль провёл на поле все 90 минут, а Месси играл лишь во втором тайме, выйдя на скамейки на 53-й минуте встречи.

«Интер Майами» прервал победную серию в МЛС из шести матчей. «Цапли» занимают второе место в Восточной конференции, в их активе 38 очков после 18 матчей. Команда из Коламбуса располагается на 11-й строчке Востока (18 очков).

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