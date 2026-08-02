The Athletic назвал сумму официального предложения «Арсенала» для «Реала» за Винисиуса

«Арсенал» ведёт переговоры о переходе форварда «Реала» и национальной команды Бразилии Винисиуса Жуниора. Об этом информирует The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб направил в адрес мадридцев официальное предложение стоимостью € 135 млн с возможными бонусами до € 10 млн за 26-летнего игрока. Отмечается, что Винисиус согласовал условия личного контракта с представителями английского клуба и подтвердил намерение уйти из Мадрида.

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает через год. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению об условиях новой сделки. Утверждается, что «канониры» являются главными претендентами на подписание бразильца, если соглашение о новом контракте не будет достигнуто.

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.