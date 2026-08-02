Дубль Роберта Левандовского помог «Чикаго» одолеть «Шарлотт» в МЛС
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«Чикаго Файр» одержал победу над «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго и завершилась со счётом 2:1.
США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Чикаго Файр
Чикаго
Окончен
2 : 1
Шарлотт
Шарлотт
0:1 Бьель – 18' 1:1 Левандовски – 20' 2:1 Левандовски – 68'
Гости открыли счёт на 18-й минуте — отличился Пеп Бьель после передачи Джибриля Диани. Уже на 20-й минуте Роберт Левандовски восстановил равновесие, а на 68-й минуте польский форвард оформил дубль и принёс хозяевам победу.
Для поляка это был третий официальный матч за клуб после перехода из «Барселоны» и первые голевые действия.
«Чикаго» идёт на Востоке на четвёртом месте, «Шарлотт» — на шестом. Их разделяет четыре очка. Лидирует в конференции «Нэшвилл».
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