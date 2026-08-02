15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чикаго Файр — Шарлотт результат матча 2 августа 2026, счёт 2:1, МЛС

Дубль Роберта Левандовского помог «Чикаго» одолеть «Шарлотт» в МЛС
Комментарии

«Чикаго Файр» одержал победу над «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго и завершилась со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Чикаго Файр
Чикаго
Окончен
2 : 1
Шарлотт
Шарлотт
0:1 Бьель – 18'     1:1 Левандовски – 20'     2:1 Левандовски – 68'    

Гости открыли счёт на 18-й минуте — отличился Пеп Бьель после передачи Джибриля Диани. Уже на 20-й минуте Роберт Левандовски восстановил равновесие, а на 68-й минуте польский форвард оформил дубль и принёс хозяевам победу.

Для поляка это был третий официальный матч за клуб после перехода из «Барселоны» и первые голевые действия.

«Чикаго» идёт на Востоке на четвёртом месте, «Шарлотт» — на шестом. Их разделяет четыре очка. Лидирует в конференции «Нэшвилл».

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Материалы по теме
Агент Левандовского рассказал об отказе поляка от игры за клубы из топ-5 лиг и «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android