Дубль Роберта Левандовского помог «Чикаго» одолеть «Шарлотт» в МЛС

«Чикаго Файр» одержал победу над «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго и завершилась со счётом 2:1.

Гости открыли счёт на 18-й минуте — отличился Пеп Бьель после передачи Джибриля Диани. Уже на 20-й минуте Роберт Левандовски восстановил равновесие, а на 68-й минуте польский форвард оформил дубль и принёс хозяевам победу.

Для поляка это был третий официальный матч за клуб после перехода из «Барселоны» и первые голевые действия.

«Чикаго» идёт на Востоке на четвёртом месте, «Шарлотт» — на шестом. Их разделяет четыре очка. Лидирует в конференции «Нэшвилл».