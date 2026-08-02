Моуринью ответил, какие чувства испытывает после возвращения в «Реал»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о чувствах, которые испытывает после возвращения в клуб в качестве тренера. Напомним, минувшим вечером мадридцы сыграли ничью своей команды в товарищеском матче с «Фиорентиной» (2:2). Игра прошла на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте.

«Что касается моего возвращения в Мадрид, я пока ничего не ощущаю. Всё впереди», — приводит слова Моуринью издание Marca.

11 июня пресс-служба «сливочных» объявила о назначении специалиста на пост главного тренера. Контракт заключён до 30 июня 2029 года. Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.