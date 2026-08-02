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Моуринью ответил, какие чувства испытывает после возвращения в «Реал»

Моуринью ответил, какие чувства испытывает после возвращения в «Реал»
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о чувствах, которые испытывает после возвращения в клуб в качестве тренера. Напомним, минувшим вечером мадридцы сыграли ничью своей команды в товарищеском матче с «Фиорентиной» (2:2). Игра прошла на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Эндрик – 12'     2:0 Сирия – 24'     2:1 Пикколи – 41'     2:2 Кин – 58'    

«Что касается моего возвращения в Мадрид, я пока ничего не ощущаю. Всё впереди», — приводит слова Моуринью издание Marca.

11 июня пресс-служба «сливочных» объявила о назначении специалиста на пост главного тренера. Контракт заключён до 30 июня 2029 года. Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.

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