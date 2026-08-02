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Фабрицио Романо сообщил о грядущем завершении трансфера Бруну Гимарайнса в «Арсенал»

Фабрицио Романо сообщил о грядущем завершении трансфера Бруну Гимарайнса в «Арсенал»
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс стал ещё на шаг ближе к переходу в «Арсенал». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, клубы продолжают прямые переговоры, рассчитывая в ближайшее время закрыть сделку.

«Сегодня клубы снова ведут прямые переговоры, чтобы завершить сделку. Сам бразильский полузащитник уже ждёт «зелёного света», чтобы отправиться на медосмотр и подписание контракта. В «Арсенале» сохраняют полную уверенность, что трансфер удастся успешно завершить», — сообщил Романо вчера вечером.

Ранее сообщалось, что Гимараэс уже согласовал с «Арсеналом» условия личного контракта, а главным препятствием для завершения трансфера остаётся достижение окончательной договорённости между лондонским клубом и «Ньюкаслом».

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