15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо дал инсайд о будущем Жоао Педро в «Челси»

Фабрицио Романо дал инсайд о будущем Жоао Педро в «Челси»
Комментарии

Нападающий «Челси» Жоао Педро в ближайшие дни подпишет новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, стороны уже достигли устной договорённости о продлении сотрудничества. Новое соглашение 24-летнего бразильца будет рассчитано до июня 2033 года и предусматривает повышение заработной платы футболиста.

Романо также отмечает, что «Челси» отклонил предложения трёх топ-клубов по Жоао Педро, поскольку считает форварда неприкосновенным игроком и не намерен рассматривать его продажу.

Жоао Педро перешёл в «Челси» прошлым летом из «Брайтона» за € 63,7 млн. В прошлом сезоне бразилец провёл 53 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
«Реал» взял юношу, «Челси» — защитника Франции, а «Интер» — Англии. Трансферы и слухи дня
«Реал» взял юношу, «Челси» — защитника Франции, а «Интер» — Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android