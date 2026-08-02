Фабрицио Романо дал инсайд о будущем Жоао Педро в «Челси»

Нападающий «Челси» Жоао Педро в ближайшие дни подпишет новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По информации источника, стороны уже достигли устной договорённости о продлении сотрудничества. Новое соглашение 24-летнего бразильца будет рассчитано до июня 2033 года и предусматривает повышение заработной платы футболиста.

Романо также отмечает, что «Челси» отклонил предложения трёх топ-клубов по Жоао Педро, поскольку считает форварда неприкосновенным игроком и не намерен рассматривать его продажу.

Жоао Педро перешёл в «Челси» прошлым летом из «Брайтона» за € 63,7 млн. В прошлом сезоне бразилец провёл 53 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач.