«Барселона» на позицию форварда может купить одну из главных звёзд «Бенфики» — AS

«Барселона» включила нападающего «Бенфики» Вангелиса Павлидиса в список кандидатов на усиление линии атаки. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, греческий форвард является одним из вариантов на случай, если каталонскому клубу не удастся оформить трансфер нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса, который остаётся главной целью «Барселоны».

Отмечается, что спортивный директор клуба Деку и его команда продолжают следить за Павлидисом, однако окончательное решение по трансферу также будет зависеть от будущего Феррана Торреса. Каталонцы рассчитывают продлить контракт с испанским форвардом, параллельно продолжая работу над возможным переходом Альвареса.

В AS добавляют, что переговоры с «Бенфикой» могут оказаться непростыми, поскольку португальский клуб рассчитывает сохранить 27-летнего нападающего и не намерен легко расставаться с одним из своих лидеров.

Контракт Павлидиса с «Бенфикой» действует до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 28 млн. В прошлом сезоне греческий форвард провёл 53 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал шесть результативных передач.