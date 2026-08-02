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Миодраг Божович привёл в пример Дзюбе Месси и Роналду

Миодраг Божович привёл в пример Дзюбе Месси и Роналду
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о нападающем Артёме Дзюбе.

— Ещё один ваш бывший нападающий Дзюба сейчас без команды. Может, пора заканчивать?
— Только если сам Артём этого хочет. Но если у него есть силы — не надо. Посмотрите на Роналду, Месси — сколько возрастных футболистов на последнем чемпионате мира было. Внимательно следя за собой, можно значительно продлить карьеру. Спортивное долголетие возросло. Думаю, Дзюба и в 38 лет потянет уровень РПЛ, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Божович тренировал Дзюбу в «Ростове» и тульском «Арсенале». Артём на данный момент находится в статусе свободного агента.

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