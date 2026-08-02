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«Он мне как сын». Де Дзерби эмоционально отреагировал на снятие бана с Мудрика

«Он мне как сын». Де Дзерби эмоционально отреагировал на снятие бана с Мудрика
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Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о возвращении вингера «Челси» Михаила Мудрика после снятия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Он мне как сын. Он классный парень, топ-игрок. Надеюсь, в этом сезоне он сможет показать себя после всего, что ему пришлось пережить за последние два сезона. Возможно, не в матче против «Тоттенхэма», но он действительно отличный парень», — сказал Де Дзерби, слова которого приводит журналист Питер Рутцлер в Х.

Итальянский специалист работал с Мудриком в донецком «Шахтёре» в сезоне-2021/22.

Напомним, 31 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию украинского футболиста, после чего с него была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

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