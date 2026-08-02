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В Турции сообщили подробности ситуации с возможным трансфером Батракова в «Галатасарай»

В Турции сообщили подробности ситуации с возможным трансфером Батракова в «Галатасарай»
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков входит в трансферный список «Галатасарая», однако не считается одной из главных целей турецкого клуба. Об этом сообщил популярный журналист Али Наджи Кючюк.

По словам источника, российский футболист действительно находится в шорт-листе стамбульцев, однако руководство клуба пока не сделало его приоритетным вариантом для усиления состава.

Журналист также отметил, что «Галатасараю» необходимо как можно скорее определиться со своей трансферной стратегией и избавиться от нерешительности при выборе кандидатов на усиление команды.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» по переходу россиянина.

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