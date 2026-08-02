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Миодраг Божович: Кокорин мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»

Миодраг Божович: Кокорин мог бы играть в «Барселоне» или «Реале»
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался об Александре Кокорине.

— Кокорин поиграл у вас в «Динамо». Не реализовал он свой талант в футболе?
— Нет. По своему уровню Кокорин мог играть в «Барселоне» или «Реале». Большой талант был.

— Характера не хватило?
— Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашёл такую, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Кокорин на данный момент находится в статусе свободного агента после истечения контракта с кипрским «Арисом». До этого он выступал за «Фиорентину» и ряд клубов РПЛ.

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