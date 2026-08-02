«Никогда не был счастлив там». Божович раскрыл обстоятельства своей скандальной отставки

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович прокомментировал последний заход наставником черногорского клуба «Будучность».

— Как прошёл ваш последний заход в родную «Будучность»?

— В «Будучности» сложилась очень сложная ситуация. Я стал пятым тренером команды за сезон. Болельщики хотели моего ухода.

— Неожиданно. Почему?

— Одна фанатская группировка занимается ерундой. Они думают, что могут рулить клубом, не поддерживая его деньгами. Наоборот, считали, что им ещё должны платить. Президент «Будучности» попал под их влияние, меня очень некрасиво уволили. Едва ли не угрожали. Неспортивная история.

— А ведь «Будучность» — клуб вашей молодости.

— Да-да, знаешь, сколько раз я эту команду спасал? Я один из рекордсменов «Будучности» по количеству матчей. Но сейчас другие времена. Вокруг клуба идёт борьба за власть — между болельщиками и людьми, которые рулят «Будучностью». Другая легенда клуба Драгое Лекович, бывший вратарь сборной Югославии, ушёл в отставку с поста спортивного директора. Дошло до того, что фанаты хотели принимать решения по трансферам. У клуба большие проблемы.

— Не возвращайся туда, где был счастлив?

— А я никогда не был счастлив в «Будучности». В этом клубе всегда всё одинаково. Даже когда играл, было плохо. Мне кажется, никто и никогда там не был счастлив.

— Вы же не первый раз приняли «Будучность» главным тренером?

— Второй. В прошлый раз мы лидировали в чемпионате, на семь очков опережая вторую команду. Но и тогда я был вынужден уйти. Причины были разные, однако тоже неспортивные, — рассказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее в России специалист работал на тренерском мостике «Динамо», «Локомотива», «Ростова» и ещё четырёх клубов Российской Премьер-Лиги. Также он работал в командах из Сербии, Азербайджана, Ирана и других государств.

Полное интервью с Божовичем появится на «Чемпионате» позже.